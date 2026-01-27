Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:03

Володин призвал защищать правду о Холокосте

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правду о Холокосте необходимо защищать и делать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. История свидетельствует о том, что виновные в геноциде неизбежно несут ответственность, как это было на Нюрнбергском процессе, следует из опубликованного на сайте ГД заявления парламентария.

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста — чудовищного преступления, совершенного нацистской Германией. Были замучены и зверски убиты свыше 6 млн человек. Важно защищать правду об этих событиях. Делать все, чтобы подобных трагедий не повторялось, — отметил Володин.

Ранее первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников заявил, что на Москву и Минск возложена стратегически важная задача — консолидация общественных и политических сил вокруг совместных проектов, направленных на защиту правды о Второй мировой войне.

До этого представитель МИД России Мария Захарова на конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы» заявила, что в учебный процесс должна внедряться литература с объективной информацией о Великой Отечественной войне. По ее словам, иначе историческая правда со временем может вытесняться фейками.

холокост
Госдума
Вячеслав Володин
депутаты
историческая память
