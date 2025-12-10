Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 15:20

В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ

Депутат Мельников: защита истории ВОВ стала общей задачей России и Белоруссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На Москву и Минск возложена стратегически важная задача — консолидация общественных и политических сил вокруг совместных проектов, направленных на защиту правды о Второй мировой войне, заявил первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников на заседании комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Участники также обсудили итоги реализации государственных программ «Увековечение памяти о погибших при защите Отечества» в Белоруссии и России.

На комиссию возложена стратегически важная задача: консолидация общественных и политических сил Белоруссии и России, граждан наших стран — прежде всего молодых людей — вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа, — подчеркнул Мельников.

Мельников заявил о необходимости получить информацию от представителей министерств обороны и региональных властей о дальнейших планах в этой сфере.

Считаю необходимым оказание содействия нашим регионам в реконструкции мемориалов и воинских захоронений, в том числе используя на эти цели средства бюджета Союзного государства, — сказал парламентарий.

Он напомнил о ряде успешных проектов, реализованных при участии Парламентского Собрания. В их числе — Ржевский мемориал, реконструкция Брестской крепости и недавно открытая экспозиция в Музее Славы Могилевщины.

Ранее председатель палаты представителей парламента Белоруссии Игорь Сергеенко выразил обеспокоенность риторикой ряда европейских стран. По его мнению, разговоры о возможной новой войне в Европе свидетельствуют о стремлении отдельных государств пересмотреть послевоенный порядок.

