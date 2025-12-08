ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:56

В парламенте Белоруссии объяснили рассуждения Запада о войне в Европе

Минск связал риторику о войне в Европе с пересмотром итогов Второй мировой войны

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разговоры о возможной новой войне в Европе свидетельствуют о стремлении отдельных государств пересмотреть послевоенный порядок, заявил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) председатель Палаты представителей парламента Белоруссии Игорь Сергеенко. Депутат выразил обеспокоенность риторикой ряда европейских стран, сообщает ТАСС.

80-летие Великой Победы, которое мы отмечаем в этом году, еще раз напоминает нам не только о подвиге советского народа, спасшего планету от коричневой чумы, но и о тех ужасах, нечеловеческих страданиях, скрытых в коротком, но страшном слове — война. Происходящие сегодня события показывают пропасть между чаяниями простых людей и политикой, проводимой нынешним руководством европейских стран: игнорирование принципа неделимости безопасности, гонка вооружений, неуместные рассуждения о неизбежности новой войны в Европе. За всем этим четко прослеживается стремление к реваншу, — сказал Сергеенко.

Депутат назвал закрытие границ, угрозы и бряцание оружием путем в никуда. Альтернативой для человечества парламентарий считает «честный и открытый диалог», а также выработку механизмов и гарантий коллективной безопасности. Сергеенко также обратил внимание, что Европейский союз из некогда мощного экономического объединения превращается в подобие НАТО.

Ранее, отвечая на вопрос NEWS.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция предает забвению подвиги российских и советских солдат. По ее словам, отказ Парижа приглашать российских дипломатов на памятные церемонии по случаю Первой и Второй мировых войн стал очередным подтверждением такого подхода. Дипломат отметила, что подобное поведение недостойно государства, претендующего на статус великой державы и занимающего место постоянного члена Совбеза ООН.

Белоруссия
Европа
Вторая мировая война
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе отменили концерт известного комика
Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем
NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс
Астроном рассказал, как лучше наблюдать пик звездопада Геминиды
Простая выпечка на ужин: румяные слоеные пирожки за 40 минут
Российские войска уничтожают окруженного противника в Димитрове
В ГД оценили план ЕС принять Украину и начать войну с Россией в 2030 году
Молодой отчим предстанет перед судом за истязание детей под Петербургом
Ученый объяснил, откуда в Чернобыле взялись синие собаки
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности при катании на коньках
«От лукавого»: в СВОП высмеяли планы ЕС по вечной блокировке активов России
Что такое слюр и почему это опасно: рассказываем простыми словами
Помилованному Путиным оппозиционеру запросили заочно новый срок
Белок и омега-3: салат из трески — соленые огурчики добавят вкуса
Москвич потребовал 10 млн рублей с бывшей жены после слива интимных фото
«Он может лучше»: глава Fight Nights о победе Яна над Двалишвили в UFC
Экс-депутат Рады предрек провал спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
Аэропорт крупного российского города перестал принимать самолеты
С Днем святого Георгия Победоносца — бесплатные открытки к празднику
Американский рэпер Flo Rida выступит в трех российских городах
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.