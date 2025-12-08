В парламенте Белоруссии объяснили рассуждения Запада о войне в Европе Минск связал риторику о войне в Европе с пересмотром итогов Второй мировой войны

Разговоры о возможной новой войне в Европе свидетельствуют о стремлении отдельных государств пересмотреть послевоенный порядок, заявил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) председатель Палаты представителей парламента Белоруссии Игорь Сергеенко. Депутат выразил обеспокоенность риторикой ряда европейских стран, сообщает ТАСС.

80-летие Великой Победы, которое мы отмечаем в этом году, еще раз напоминает нам не только о подвиге советского народа, спасшего планету от коричневой чумы, но и о тех ужасах, нечеловеческих страданиях, скрытых в коротком, но страшном слове — война. Происходящие сегодня события показывают пропасть между чаяниями простых людей и политикой, проводимой нынешним руководством европейских стран: игнорирование принципа неделимости безопасности, гонка вооружений, неуместные рассуждения о неизбежности новой войны в Европе. За всем этим четко прослеживается стремление к реваншу, — сказал Сергеенко.

Депутат назвал закрытие границ, угрозы и бряцание оружием путем в никуда. Альтернативой для человечества парламентарий считает «честный и открытый диалог», а также выработку механизмов и гарантий коллективной безопасности. Сергеенко также обратил внимание, что Европейский союз из некогда мощного экономического объединения превращается в подобие НАТО.

Ранее, отвечая на вопрос NEWS.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция предает забвению подвиги российских и советских солдат. По ее словам, отказ Парижа приглашать российских дипломатов на памятные церемонии по случаю Первой и Второй мировых войн стал очередным подтверждением такого подхода. Дипломат отметила, что подобное поведение недостойно государства, претендующего на статус великой державы и занимающего место постоянного члена Совбеза ООН.