«Предать забвению подвиги»: Захарова напомнила Парижу о долге перед Россией Захарова: Франция предает забвению подвиги российских и советских солдат

Франция предает забвению подвиги российских и советских солдат, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, отказ Парижа приглашать российских дипломатов на памятные церемонии по случаю Первой и Второй мировых войн стал очередным подтверждением такого подхода.

Мы видим в этом еще одно проявление лицемерия западных политиков. Они хотели бы предать забвению бессмертные подвиги наших солдат и офицеров, которым Франция и вся Европа обязаны своей свободой, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что подобное поведение недостойно государства, претендующего на статус великой державы и занимающего место постоянного члена Совбеза ООН. Она напомнила, что именно помощь Российской империи и позднее СССР позволила Франции занять место среди победителей и получить свое кресло в ООН.

Захарова также добавила, что в Первую мировую войну наступление русской армии в Восточной Пруссии спасло Париж, а после Второй мировой Франция стала державой-победительницей благодаря позиции советского руководства. При возвращении «здравого смысла» любые приглашения будут рассмотрены, заключила она.

