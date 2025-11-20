Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:35

«Предать забвению подвиги»: Захарова напомнила Парижу о долге перед Россией

Захарова: Франция предает забвению подвиги российских и советских солдат

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Франция предает забвению подвиги российских и советских солдат, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, отказ Парижа приглашать российских дипломатов на памятные церемонии по случаю Первой и Второй мировых войн стал очередным подтверждением такого подхода.

Мы видим в этом еще одно проявление лицемерия западных политиков. Они хотели бы предать забвению бессмертные подвиги наших солдат и офицеров, которым Франция и вся Европа обязаны своей свободой, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что подобное поведение недостойно государства, претендующего на статус великой державы и занимающего место постоянного члена Совбеза ООН. Она напомнила, что именно помощь Российской империи и позднее СССР позволила Франции занять место среди победителей и получить свое кресло в ООН.

Захарова также добавила, что в Первую мировую войну наступление русской армии в Восточной Пруссии спасло Париж, а после Второй мировой Франция стала державой-победительницей благодаря позиции советского руководства. При возвращении «здравого смысла» любые приглашения будут рассмотрены, заключила она.

Ранее энергетик Станислав Митрахович заявил, что Россия обгоняет Францию в переработке отработанного ядерного топлива. Он отметил, что это перспективное направление для РФ.
МИД РФ
Мария Захарова
Франция
Первая мировая война
Вторая мировая война
Российская империя
СССР
дипломаты
видео
Алина Модорова
А. Модорова
Павел Воробьев
П. Воробьев
