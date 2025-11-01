Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:10

Письма солдат Первой мировой в бутылке нашли спустя 109 лет

Жительница Австралии обнаружила бутылку с письмами солдат 1916 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Письма в бутылке, отправленные двумя австралийскими военнослужащими в разгар Первой мировой войны, были обнаружены спустя более чем столетие, сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC). Уникальная находка была сделана на побережье Западной Австралии.

Бутылку с письмами, датированными 15 августа 1916 года, случайно нашла местная жительница Фелисити во время уборки мусора на пляже Уортон. В одном из посланий рядовой Малкольм Невилл, находившийся на борту транспортника Ballarat, просил нашедшего передать весточку его матери.

Солдат писал, что с ним все хорошо и питание на корабле было вполне удовлетворительным, за исключением одного блюда, которое пришлось выбросить за борт. Его сослуживец, рядовой Уильям Харли, добавил, что они отправляют бутылку «откуда-то из залива».

Мать Фелисити, Дебора Браун, провела собственное расследование и установила, что Невилл и Харли отправились в Европу 12 августа 1916 года. Ей также удалось разыскать родственников обоих солдат, включая внучатого племянника Малкольма Невилла.

Выяснилось, что автор первого письма, Малкольм Невилл, так и не вернулся с войны домой. В отличие от него, Уильям Харли пережил боевые действия, вернулся в Австралию и завел семью. Дебора Браун пообещала, что бережно сохранит бутылку и исторические послания для будущих поколений.

Ранее в США археологи обнаружили тысячи артефактов XIX века под руинами сгоревшей таверны «Оверфилд», возведенной в 1808 году. Среди находок — монеты 1817 и 1846 годов, обнаруженные прямо под половицами.

