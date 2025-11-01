Письма солдат Первой мировой в бутылке нашли спустя 109 лет Жительница Австралии обнаружила бутылку с письмами солдат 1916 года

Письма в бутылке, отправленные двумя австралийскими военнослужащими в разгар Первой мировой войны, были обнаружены спустя более чем столетие, сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC). Уникальная находка была сделана на побережье Западной Австралии.

Бутылку с письмами, датированными 15 августа 1916 года, случайно нашла местная жительница Фелисити во время уборки мусора на пляже Уортон. В одном из посланий рядовой Малкольм Невилл, находившийся на борту транспортника Ballarat, просил нашедшего передать весточку его матери.

Солдат писал, что с ним все хорошо и питание на корабле было вполне удовлетворительным, за исключением одного блюда, которое пришлось выбросить за борт. Его сослуживец, рядовой Уильям Харли, добавил, что они отправляют бутылку «откуда-то из залива».

Мать Фелисити, Дебора Браун, провела собственное расследование и установила, что Невилл и Харли отправились в Европу 12 августа 1916 года. Ей также удалось разыскать родственников обоих солдат, включая внучатого племянника Малкольма Невилла.

Выяснилось, что автор первого письма, Малкольм Невилл, так и не вернулся с войны домой. В отличие от него, Уильям Харли пережил боевые действия, вернулся в Австралию и завел семью. Дебора Браун пообещала, что бережно сохранит бутылку и исторические послания для будущих поколений.

