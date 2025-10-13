Трамп приписал победу в мировых войнах США

Соединенные Штаты одержали решительную победу в обеих мировых войнах, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском парламенте. По его мнению, Штаты демонстрировали неизменную военную мощь на протяжении всей своей истории. Трансляцию его речи осуществлял Youtube-канал Белого дома.

Как вы знаете, мы решительно выиграли Первую мировую войну. Мы решительно выиграли Вторую мировую. <...> И все, что было между ними и до них, мы выиграли все, — сказал Трамп.

Глава Белого дома также критически высказался о современной военной политике страны, отметив, что в определенный момент США утратили свою прежнюю решительность. Он связал это с переходом от термина «война» к понятию «оборона», что, по его мнению, привело к излишней политкорректности в ведении боевых действий.

Ранее сообщалось, что двое депутатов парламента Израиля (кнессета), Айман Уде и Офер Касиф, попытались сорвать выступление Трампа. Оба политика представляют левые партии и выступают за защиту интересов израильских арабов.