Выступление Трампа в парламенте Израиля едва не сорвали

Двое депутатов парламента Израиля (Кнессета), Айман Уде и Офер Касиф, попытались сорвать выступление президента США Дональда Трампа, сообщает Walla. Оба политика представляют левые партии и выступают за защиту интересов израильских арабов.

Один из оппозиционеров во время выступления американского президента поднял плакат с надписью. Трамп сделал паузу, пока охрана оперативно выводила Уде и Касифа из зала заседаний. По данным СМИ, на плакате была надпись с призывом «признать Палестину».

Это было очень эффективно, — похвалил действия охраны Трамп.

13 октября Трамп прибыл в Израиль, в день освобождения ХАМАС последних израильских заложников, которые остались в живых. Трампа встретили в аэропорту Бен-Гурион не только Нетаньяху, но и президент Израиля Ицхак Герцог в сопровождении жен. Нетаньяху подарил Трампу статуэтку золотого голубя.

Ранее Трамп выразил удовлетворение тем, что его план по урегулированию ситуации в секторе Газа получил широкую международную поддержку. Особое внимание он обратил на позитивный отклик со стороны России и других ключевых игроков.