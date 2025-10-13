Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 02:50

Трамп объявил о конце войны в Газе

Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о прекращении военного конфликта в секторе Газа, передает Белый дом. Отвечая на вопрос журналистов о сроках начала работы новой администрации в регионе, американский лидер сказал, что это должно произойти в ближайшее время.

Война закончена, — сказал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не намерен вводить американские войска в сектор Газа или Израиль. Таким образом, он опроверг слухи о подготовке к переброске 200 военнослужащих.

До этого Трамп выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков. Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что даже государства, изначально не вовлеченные в переговорный процесс, в конечном итоге поддержали его инициативу.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что реализация плана президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа может стать историческим событием.

Дональд Трамп
Ближний Восток
сектор Газа
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дудаев высказался об отмене голосования за дизайн новой банкноты
В Одессе прогремела серия взрывов
Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk
Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну
Блиновская попросила Мосгорсуд об отсрочке наказания из-за детей
Трамп уверен, что Путин решит конфликт на Украине
Большинство чехов высказались за привлечение Бабиша к суду
Мощный пожар унес жизни двух человек в ЛНР
Трамп объявил о конце войны в Газе
Атака ВСУ на нефтебазу в Феодосии 13 октября: пожар, пострадавшие, детали
ВМС Украины получили подарок от Европы
Биолог дал совет, как отстирать кофейные пятна
Росавиация заявила о закрытии аэропорта на юге России
SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону сработала ПВО
«Мало пачкается, не рвется»: бойцы СВО оценили новую форму для армии России
Трамп заявил, что может поговорить о ракетах Tomahawk с Путиным
В Астрахани закрыли аэропорт
Стало известно, когда начнется освобождение израильских заложников
Фильм «Родители тут рядом» не допустили в прокат
БПЛА пробил крышу жилого дома в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября
Россия

Новое оружие России? Одесса потухла полностью: удары по Украине 11 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.