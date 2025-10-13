Трамп объявил о конце войны в Газе Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о прекращении военного конфликта в секторе Газа, передает Белый дом. Отвечая на вопрос журналистов о сроках начала работы новой администрации в регионе, американский лидер сказал, что это должно произойти в ближайшее время.

Война закончена, — сказал он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не намерен вводить американские войска в сектор Газа или Израиль. Таким образом, он опроверг слухи о подготовке к переброске 200 военнослужащих.

До этого Трамп выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков. Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что даже государства, изначально не вовлеченные в переговорный процесс, в конечном итоге поддержали его инициативу.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что реализация плана президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа может стать историческим событием.