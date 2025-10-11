В США оценили поддержку России по одному из вопросов

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков.
Россия присоединилась. Президент РФ Владимир Путин в полной мере поддерживает план, — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом дом.
Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что даже государства, изначально не вовлеченные в переговорный процесс, в конечном итоге поддержали его инициативу. Переломным моментом стало возобновление 6 октября непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Подписание сторонами соглашения о реализации первого этапа плана и введение в действие режима прекращения огня 10 октября свидетельствуют о практическом прогрессе в урегулировании затяжного конфликта.
Ранее сообщалось, что Путин охарактеризовал план Трампа как потенциально историческое событие в случае его успешной реализации. Он также прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо вместо Трампа, заявив об утрате авторитета Нобелевским комитетом.