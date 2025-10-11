В США оценили поддержку России по одному из вопросов

В США оценили поддержку России по одному из вопросов Трамп дал высокую оценку поддержке его плана по Газе со стороны России

Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение широкой международной поддержкой своего плана урегулирования в секторе Газа. Особое внимание американский лидер уделил позитивной реакции со стороны России и других ключевых игроков.

Россия присоединилась. Президент РФ Владимир Путин в полной мере поддерживает план, — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом дом.

Глава вашингтонской администрации также подчеркнул, что даже государства, изначально не вовлеченные в переговорный процесс, в конечном итоге поддержали его инициативу. Переломным моментом стало возобновление 6 октября непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США. Подписание сторонами соглашения о реализации первого этапа плана и введение в действие режима прекращения огня 10 октября свидетельствуют о практическом прогрессе в урегулировании затяжного конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин охарактеризовал план Трампа как потенциально историческое событие в случае его успешной реализации. Он также прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо вместо Трампа, заявив об утрате авторитета Нобелевским комитетом.