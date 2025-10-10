«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира

Президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Душанбе заявил, что не ему решать, кому присуждать Нобелевскую премию мира. Так глава государства ответил на вопрос о присуждении награды не американскому лидеру Дональду Трампу, а венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Трансляцию выступления президента ведет пресс-служба Кремля.

Авторитет Нобелевского комитета в значительной степени утрачен. Но Бог с ними, не мне судить, — подчеркнул Путин.

По его словам, были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. Российский лидер отметил, что этими решениями комитет нанес огромный ущерб авторитету этой престижной награды.

В то же время Путин отметил активную вовлеченность главы Белого дома в попытки решить многолетние конфликты, приведя в качестве примера ближневосточное урегулирование. По его словам, у Трампа есть возможность поработать в том числе над решением украинского кризиса.

Ранее американские аналитики сообщили, что Трамп не ожидал получения Нобелевской премии мира в текущем году. По их информации, ближайшее окружение американского лидера считает вручение награды в следующем году более вероятным событием.