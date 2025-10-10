Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:34

В США раскрыли, когда Трамп ожидает Нобелевской премии мира

NYP: Трамп не рассчитывал на получение Нобелевской премии мира в этом году

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не ожидал получения Нобелевской премии мира в текущем году и рассматривает такую возможность в 2026 году, пишет New York Post со ссылкой на информированный источник. По информации издания, ближайшее окружение американского лидера считает вручение награды в следующем году более вероятным событием.

Источник, близкий к Трампу, сообщил, что получение престижной награды в пятницу стало бы сюрпризом, и что получение премии в следующем году рассматривается как более вероятное событие, — говорится в материале.

Ранее Норвежский Нобелевский комитет сообщил, что Трамп не был избран лауреатом премии мира 2025 года. Награда присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо за ее достижения в области защиты демократических прав граждан.

Кроме того, политолог-американист, политтехнолог Павел Дубравский заявил, что президент США не получил Нобелевскую премию мира по причине ряда спорных действий. По его мнению, комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политическому деятелю Марии Корине Мачадо.

