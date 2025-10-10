Президент США Дональд Трамп не стал лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года, сообщил Норвежский Нобелевский комитет в соцсети X. Вместо главы Белого дома награду получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо за вклад в защиту демократических прав граждан своей страны.
Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы, — говорится в сообщении.
Трамп был одним из главных кандидатов на премию — ради награды он заключил перемирие в секторе Газа до 10 октября. Однако, по оценке экспертов, шансы американского лидера снизили его решения приостановить деятельность Агентства по международному развитию (USAID) и ввести торговые пошлины против ряда стран.
Ранее политолог Павел Дубравский также заявил, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира из-за своего стиля международной политики и выхода из ряда международных организаций. По его мнению, комитет принял политическое решение, найдя компромиссный вариант — награждение венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо, которая пользуется поддержкой Трампа.