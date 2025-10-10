Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе Путин: реализация плана Трампа по Газе может стать историческим событием

Реализация плана президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа может стать историческим событием, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение в рамках первой фазы урегулирования конфликта.

Если удастся довести до конца все, к чему Дональд [Трамп] стремился, все, о чем он говорил и что пытается сделать, это [будет] историческое событие, — сказал Путин.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что заложники-граждане еврейского государства вернутся на родину 13 или 14 октября. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм.

Вечером 9 октября правительство Израиля одобрило основные положения сделки по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Вскоре ЦАХАЛ начнет вывод войск из Газы и других городов Палестины на ранее оговоренные позиции. До этого Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению.