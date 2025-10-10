Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:44

Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе

Путин: реализация плана Трампа по Газе может стать историческим событием

Реализация плана президента США Дональда Трампа по ситуации в секторе Газа может стать историческим событием, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе. 9 октября Израиль и ХАМАС подписали соглашение в рамках первой фазы урегулирования конфликта.

Если удастся довести до конца все, к чему Дональд [Трамп] стремился, все, о чем он говорил и что пытается сделать, это [будет] историческое событие, — сказал Путин.

Ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что заложники-граждане еврейского государства вернутся на родину 13 или 14 октября. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм.

Вечером 9 октября правительство Израиля одобрило основные положения сделки по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Вскоре ЦАХАЛ начнет вывод войск из Газы и других городов Палестины на ранее оговоренные позиции. До этого Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению.

Россия
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
“Судьба Газы трояка”: политолог о развитии событий на Ближнем Востоке
Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой
Путин рассказал, что получил на день рождения от военных
Переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались под угрозой срыва
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.