В Израиле назвали сроки возвращения заложников из сектора Газа Офис Нетаньяху: заложники вернутся в Израиль 13 или 14 октября

Израильские заложники вернутся на родину 13 или 14 октября, сообщил советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале. Тель-Авив, в свою очередь, освободит 1,7 тыс. задержанных после 7 октября 2023 года палестинцев и 250 осужденных за терроризм.

Израильские заложники будут освобождены в понедельник или вторник, — говорится в сообщении.

Ранее правительство Израиля одобрило основные положения сделки по освобождению всех заложников ХАМАС из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Вскоре ЦАХАЛ начнет вывод войск из Газы и других городов Палестины на ранее оговоренные позиции.

До этого сообщалось, что ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа. Как заявил один из лидеров движения Халиль аль-Хайя, соответствующие гарантии поступили от арабских переговорщиков и администрации США.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены.