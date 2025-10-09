В ХАМАС заявили о завершении конфликта в Газе

ХАМАС получил официальные заверения от посредников о полном прекращении боевых действий в секторе Газа, заявил один из лидеров движения Халиль аль-Хайя. Соответствующие гарантии поступили от арабских переговорщиков и администрации США. Ожидается, что официальное вступление перемирия в силу произойдет после одобрения израильским правительством.

Мы получили гарантии от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью завершена, — заявил лидера ХАМАС.

По информации аль-Хайи, в рамках достигнутой договоренности Израиль освободит 250 приговоренных к пожизненным срокам палестинцев, а также 1,7 тыс. жителей Газы, задержанных с момента начала конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ХАМАС и Израиль договорились выполнить первую фазу сделки по примирению. Палестинское движение обязалось освободить заложников, а Тель-Авив — отвести войска. По его мнению, вскоре все захваченные заложники будут освобождены. Также стало известно, что в конце недели Трамп может совершить рабочую поездку на Ближний Восток.