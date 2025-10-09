Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 00:00

Трамп допустил возможность деловой поездки на Ближний Восток

Трамп сообщил, что может вылететь на Ближний Восток 11-12 октября

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время брифинга для прессы в Белом доме сообщил журналистам, что может в конце недели посетить Ближний Восток. Он уточнил, что поездка, связанная с переговорами между Израилем и ХАМАС, состоится 11 или 12 октября.

По словам американского лидера, обсуждение сделки идет хорошо, и есть «высокие шансы» на ее заключение. Трамп отметил, что визит на Ближний Восток может состояться в конце недели.

Возможно, несколько позднее, чем вечером в субботу, кажется, такой у нас график, — пояснил Трамп.

Президент США подчеркнул, что с обеих сторон в диалоге участвуют отличные переговорщики. По его словам, в процессе, помимо ХАМАС, участвуют все арабские государства.

Ранее Дональд Трамп охарактеризовал предстоящие 48 часов как критически важные для разрешения конфликта в секторе Газа. Переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС в настоящее время проходят в Египте при участии международных посредников.

Позже стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается изменить план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Его действия могут спровоцировать срыв переговоров.

