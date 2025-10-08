Действия Нетаньяху поставили план Трампа по Газе под угрозу FT: Нетаньяху пытается изменить план Трампа по Газе и может сорвать переговоры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается изменить план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Его действия могут спровоцировать срыв переговоров.

Издание утверждает, что израильский политик хочет скорректировать договор в пользу своего государства. Его действия настораживают представителей Катара и Египта, которые выступают посредниками на переговорах.

Анонимный дипломат объяснил журналистам, что движение ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором она оказалась после правки Нетаньяху. В частности, неприемлемыми могут оказаться сроки и места передислокации ЦАХАЛ и будущая роль палестинских властей в управлении анклавом.

ХАМАС и арабские страны хотят получить гарантии того, что Израиль будет соблюдать условия сделки. Однако Нетаньяху больше интересует вопрос освобождения заложников, в то время как его оппонентов волнуют долгосрочные обязательства.

Ранее президент США Дональд Трамп охарактеризовал предстоящие 48 часов как критически важные для разрешения конфликта в секторе Газа. Переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС в настоящее время проходят в Египте при участии международных посредников.

До этого движение ХАМАС выдвинуло новые требования по итогам второго дня переговоров по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе. Группировка настаивает на международных гарантиях прекращения огня и полного вывода израильских войск с территории анклава.