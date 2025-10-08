Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 03:13

Трамп озвучил, что может произойти через 48 часов на Ближнем Востоке

Fox News: Трамп считает следующие 48 часов решающими для решения проблемы Газы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал предстоящие 48 часов как критически важные для разрешения конфликта в секторе Газа, сообщает Fox News. Переговоры между делегациями Израиля и движения ХАМАС в настоящее время проходят в Египте при участии международных посредников.

Лидер США сделал такое заявление в ходе встречи с бывшим американским заложником и его семьей в Белом доме. Он поручил своим представителям Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру добиться заключения соглашения между конфликтующими сторонами перед их отправкой в Египет.

По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику <...> и его семье <...>, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение, — указали авторы телеканала.

Непрямые переговоры начались в понедельник при активном участии посредников из Египта, Катара и Турции. Основой для обсуждения стал мирный план, ранее предложенный американской администрацией для завершения продолжающейся два года войны в палестинском анклаве.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС выдвинуло новые требования по итогам второго дня переговоров по сектору Газа в Шарм-эш-Шейхе. Организация настаивает на международных гарантиях прекращения огня и полного вывода израильских войск с территории анклава.

Дональд Трамп
сектор Газа
переговоры
решения
