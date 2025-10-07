Раскрыто требование ХАМАС на переговорах по Газе Al Jazeera: ХАМАС требует международных гарантий вывода ЦАХАЛ из Газы

Палестинское движение ХАМАС выдвинуло новые требования по итогам второго дня переговоров по сектору газа в Шарм-эль-Шейхе, рассказал телеканалу Al Jazeera один из его руководителей. Организация настаивает на международных гарантиях прекращения огня и полного вывода израильских войск с территории анклава.

Делегация <…> настаивает на необходимости получения международных гарантий для окончательного прекращения огня и полного вывода войск, — отметил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно менял свою позицию, даже после того, как изначально согласился на прошлые соглашения США по Газе, сообщил телеканалу Al Jazeera Дэниэль Леви, бывший израильский переговорщик, который ныне возглавляет исследовательскую группу U.S./Middle East Project.

Я думаю, что один из вопросов, который сейчас обсуждается на этих переговорах — это необходимость ясности в том, что существует реальный путь к прекращению геноцида и невозобновлению атак, — сказал Леви.

По его словам, нужно добиться того, чтобы израильские военные покинули Газу, а не отошли на линию, которая оставит большую часть Газы под их контролем. Только в этом случае удастся масштабировать крайне необходимую гуманитарную помощь внутри Газы.

Ранее сообщалось, что непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС перешли к практической стадии. Посредники начали детальное обсуждение списков заложников и палестинских заключенных для возможного обмена.