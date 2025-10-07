Стало известно о прогрессе в переговорах Израиля и ХАМАС Посредники на переговорах по Газе начали обсуждать списки для обмена

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС перешли к практической стадии, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария». По данным источников журналистов, посредники начали детальное обсуждение списков заложников и палестинских заключенных для возможного обмена.

Согласно полученной информации, палестинская сторона уже предоставила перечень лиц, которые должны быть освобождены. В этот список вошли известные политические деятели, включая лидера ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Марвана Баргути и генсека НФОП (Народный фронт освобождения Палестины) Ахмеда Саадата. Взамен ХАМАС готов передать Израилю живых заложников, а также тела погибших пленников.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС грозит полное уничтожение, если движение не согласится передать власть в секторе Газа. По его словам, это станет неизбежным итогом отказа от мирного соглашения. Глава Белого дома отметил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение операций ЦАХАЛ и освобождение палестинских заключенных.