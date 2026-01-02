«Абсолютное невежество»: раскрыто, как Трамп принял Зеленского во Флориде Washington Post: общение Трампа с Зеленским во Флориде было оскорбительным

Общение президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде проходило в очень негативном ключе, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, глава Белого дома обращался с украинским политиком грубо и оскорбительно.

Обращение Трампа с Зеленским в Мар-а-Лаго было грубым, оскорбительным и даже жестоким, и продемонстрировало полное и абсолютное невежество, — подчеркнул источник издания.

Отмечается, что киевская делегация была сильно разочарована положительной оценкой Трампа позиции России по урегулированию украинского конфликта. Вероятно, это задело Зеленского больше всего, уточнил американский дипломат.

Ранее западные аналитики предположили, что Трамп не даст Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот хочет. По их мнению, даже если американский президент примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то это ничего не значит. Политик сможет легко ими манипулировать, чтобы избежать необходимости их реализации.

До этого эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что противники мирного урегулирования конфликта пытаются убедить США в необходимости воздействовать на российского лидера Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. По его словам, это говорит об их бесстыдстве и цинизме.