Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 21:38

Трамп объяснил, когда будет готов к «полному уничтожению» ХАМАС

Трамп пригрозил ХАМАС «полным уничтожением» в случае отказа передать власть

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС ожидает «полное уничтожение» в случае отказа передать власть в секторе Газа. Об этом американский лидер сообщил в эфире CNN, отвечая на вопросы о позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп подтвердил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение израильских операций и освобождение палестинских заключенных. При этом соглашение, поддержанное Нетаньяху, не предполагает создания палестинского государства.

Ранее сообщалось, что руководство организации пошло на неожиданный шаг в рамках урегулирования и выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности. Источники отмечали высокую заинтересованность ХАМАС в скорейшем выполнении положений плана по Газе. В самом движении вскоре опровергли информацию о том, что они якобы согласились сложить оружие в рамках соглашения.

Дональд Трамп
Палестина
ХАМАС
Израиль
Биньямин Нетаньяху
заложники
требования
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ повредили объекты электроснабжения в российском регионе
После громких взрывов белгородцы обнаружили отсутствие электричества и воды
Штраф за парковку в Перми: способы оплаты и процедура оспаривания
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех
На Украине отметили нулевую защиту газовой инфраструктуры еще с начала СВО
Во Франции устроили рокировку в экономическом и оборонном блоках
Трамп объяснил, когда будет готов к «полному уничтожению» ХАМАС
«Чтобы запутать»: Хегсет поддержал мемы о заказе пиццы в Пентагон
Защитник ЦСКА Круговой оценил дерби со «Спартаком»
Отключения света, котел в Покровске: новости СВО вечером 5 октября
Россияне завоевали более 100 золотых медалей на Играх стран СНГ
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область и ранили ребенка
Аэропорт Тамбова временно закрылся
Израиль сделал заявление в ответ на обвинения Греты Тунберг
«Непередаваемые эмоции»: российский боксер о победе на Играх стран СНГ
Эксперты указали на интересную тенденцию в ценах на столичное жилье
Стало известно, зачем на Украине пытались «мобилизовать» кота
Средства ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ
Узбекский боксер не пожал руку россиянину после поражения в финале
«Звезды в джунглях», одиночество, мнение об СВО: куда пропал Аристарх Венес
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.