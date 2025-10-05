Трамп объяснил, когда будет готов к «полному уничтожению» ХАМАС Трамп пригрозил ХАМАС «полным уничтожением» в случае отказа передать власть

Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС ожидает «полное уничтожение» в случае отказа передать власть в секторе Газа. Об этом американский лидер сообщил в эфире CNN, отвечая на вопросы о позиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Трамп подтвердил, что его план предусматривает освобождение заложников, отказ ХАМАС от власти и полное разоружение в обмен на прекращение израильских операций и освобождение палестинских заключенных. При этом соглашение, поддержанное Нетаньяху, не предполагает создания палестинского государства.

Ранее сообщалось, что руководство организации пошло на неожиданный шаг в рамках урегулирования и выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности. Источники отмечали высокую заинтересованность ХАМАС в скорейшем выполнении положений плана по Газе. В самом движении вскоре опровергли информацию о том, что они якобы согласились сложить оружие в рамках соглашения.