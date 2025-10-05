Руководство ХАМАС пошло на неожиданный шаг в рамках урегулирования Al Hadath сообщил о готовности ХАМАС передать оружие спецоргану под эгидой ООН

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность передать вооружения специальному органу под эгидой ООН, состоящему из египетских и палестинских сил безопасности, сообщил телеканал Al Hadath. Источник канала отметил заинтересованность членов организации в скорейшем выполнении положений плана по Газе, разработанного администрацией главы США Дональда Трампа.

По информации телеканала, Израиль создает препятствия для реализации данной инициативы, продолжая наносить удары по территории анклава. Представители движения же не дали никаких комментариев по этому поводу.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в палестинском движении ХАМАС сообщил о возможности освобождения всех живых израильских заложников в секторе Газа в течение 24 часов. При этом, по данным канала, передача тел погибших потребует дополнительного времени, а США выражают готовность проявить гибкость в данном вопросе.

Кроме того, стало известно, что ХАМАС согласно на передачу контроля над сектором Газа независимому правительству из местных технократов. В организации подтвердили наличие консенсуса между всеми фракциями анклава относительно формирования перспективного руководящего органа.