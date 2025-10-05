ХАМАС сделало заявление о сроках освобождения израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС способно освободить всех живых израильских заложников в секторе Газа за одни сутки, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в организации. При этом для передачи тел погибших пленников, по информации канала, потребуется дополнительный временной промежуток, и США демонстрируют готовность к гибкости в данном вопросе.

Представители руководства движения, находящиеся в Газе, при наличии соответствующего желания могут покинуть территорию с гарантиями Вашингтона об отсутствии будущих покушений на их жизнь. Такая информация была распространена телеканалом в рамках освещения процесса переговоров.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social официальный ответ движения ХАМАС на мирные предложения Белого дома по сектору Газа. Публикация содержит фотографию документа на английском языке, не сопровожденную какими-либо комментариями со стороны главы государства или его администрации.

Кроме того, представители палестинского движения ХАМАС выразили готовность передать управление сектором Газа независимой администрации, сформированной из палестинских технократов. В движении подчеркивают наличие взаимного согласия между всеми группировками анклава о создании перспективного управляющего органа.