18 декабря 2025 в 17:40

В бельгийской тюрьме Мерксплас произошел захват заложников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В бельгийской тюрьме Мерксплас захвачены заложники, сообщает Belga со ссылкой на собеседника в тюремной администрации. Инцидент произошел «между двумя сокамерниками».

В тюрьме Мерксплас в провинции Антверпен между заключенными происходит захват заложников, сообщила пенитенциарная администрация. Инцидент происходит в закрытой камере между двумя сокамерниками. На месте находится полиция, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в Милане 41-летний гражданин Албании Тома Таулант снова покинул зону камеры в тюрьме строгого режима. Заключенный сумел сбежать после того, как тайно вынес папку из тюремной мастерской и использовал ее как инструмент для распила металлических прутьев на окне. Затем он спустился по самодельной веревке из связанных простыней и миновал наружную стену, не привлекая внимания охраны.

Таулант известен как «король побегов» и уже не в первый раз оказывается за решеткой. Срок заключения обвиняемого должен продлиться до 2048 года. По данным следствия, побег стал четвертым в его биографии: в 2009 году он скрывался из тюрьмы в Терни, в 2013-м — из учреждения в Парме, а в 2023 году сбегал из бельгийской тюрьмы, применив для преодоления стен человеческую пирамиду из заключенных.

