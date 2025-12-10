«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет

В Милане 41-летний гражданин Албании Тома Таулант снова покинул зону камеры в тюрьме строгого режима, сообщает Oddity Central. По информации источника, заключенный сумел сбежать после того, как тайно вынес папку из тюремной мастерской и использовал ее как инструмент для распила металлических прутьев на окне.

Затем он спустился по самодельной веревке из связанных простыней и миновал наружную стену, не привлекая внимания охраны. Оба оператора безопасности пытались зафиксировать попытку побега, однако сигнализация не сработала. Допускается, что побег мог произойти во время смены караула. Сама история приобрела широкий резонанс из-за того, что Таулант известен как «король побегов» и уже не в первый раз оказывается за решеткой.

Срок заключения обвиняемого должен продлиться до 2048 года. По данным следствия, побег стал четвертым в его биографии: в 2009 году он скрывался из тюрьмы в Терни, в 2013-м — из учреждения в Парме, а в 2023 году сбегал из бельгийской тюрьмы, применив для преодоления стен человеческую пирамиду из заключенных.

