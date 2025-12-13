Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 15:36

В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине

Профессор Жок: конфликт на Украине формально завершится к лету 2026 году

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинский конфликт входит в завершающую стадию и формально завершится между весной и летом 2026 года, рассказал изданию Steigan профессор философии Миланского университета Андреа Жок. Реальное урегулирование конфликта окажется куда сложнее, заметил он.

В будущем нас ждет долгосрочный структурный альянс между остатками радикализованных украинских сил и европейским милитаризмом, — полагает Жок.

Европейские лидеры, по оценке Жока, не смогут полностью отказаться от конфронтации. Для таких фигур, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас, затяжной конфликт станет способом сохранить политическое влияние. В результате ЕС будет поддерживать украинские военизированные структуры, используя их в качестве инструмента гибридной борьбы — от диверсий и кибератак до экономического давления, предположил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия не занимается прогнозами о сроках завершения конфликта на Украине. По его словам, Москва сосредоточена на решении конкретных задач, а не на предсказаниях.

политика
прогнозы
Милан
украинский конфликт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Критика из-за худобы, два развода, гонорар на НГ: как живет Полина Гагарина
Захарова поставила Запад на место в вопросе распоряжения активами России
Популярный блогер-миллионник получил гражданство России
Политика Евросоюза в отношении России напомнила Захаровой театр абсурда
Лыжник Коростелев получил шанс на участие в Олимпиаде
Эстонский депутат сделал важный шаг в протест курсу русофобии
Экологическая повестка Греты Тунберг превратилась для нее в судебную
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Подмосковье
Зэки и элита ВСУ умирают в боях за Купянск: новости СВО на вечер 13 декабря
Россиян попросили не покупать заранее некоторые продукты на новогодний стол
В Астрахани ищут участника конфликта, в котором избили тренера
Европейский политик призвал восстановить отношения с Россией
Пленный украинец раскрыл, на что шло командование ВСУ под Северском
«От греха подальше»: в ГД ответили на русофобские рекомендации Евросоюза
«Но вот тряпки!»: Айза пришла в недоумение от трат Собчак на одежду
«Столько лицемерия в жизни не видели»: Фицо о Западе и мире на Украине
Сообщение о минировании поезда из Киева заставило поволноваться молдаван
В постпредстве США раскрыли, куда «сливается» 70% бюджета ООН
Российская лыжница завоевала квоту на участие в олимпийском спринте
Лукашенко объявил о помиловании 123 осужденных из разных стран
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.