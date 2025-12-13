В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине

Украинский конфликт входит в завершающую стадию и формально завершится между весной и летом 2026 года, рассказал изданию Steigan профессор философии Миланского университета Андреа Жок. Реальное урегулирование конфликта окажется куда сложнее, заметил он.

В будущем нас ждет долгосрочный структурный альянс между остатками радикализованных украинских сил и европейским милитаризмом, — полагает Жок.

Европейские лидеры, по оценке Жока, не смогут полностью отказаться от конфронтации. Для таких фигур, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Кая Каллас, затяжной конфликт станет способом сохранить политическое влияние. В результате ЕС будет поддерживать украинские военизированные структуры, используя их в качестве инструмента гибридной борьбы — от диверсий и кибератак до экономического давления, предположил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия не занимается прогнозами о сроках завершения конфликта на Украине. По его словам, Москва сосредоточена на решении конкретных задач, а не на предсказаниях.