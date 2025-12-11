Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 12:55

«Кто-то говорит в течение года»: Лавров об окончании украинского конфликта

Лавров: РФ не тратит силы на установление сроков окончания конфликта на Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Россия не занимается прогнозами о сроках завершения конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва сосредоточена на решении конкретных задач, а не на предсказаниях, передает ТАСС.

Что касается прогнозов о том, когда завершится украинский конфликт: конкретные сроки называют представители Европы, кто-то говорит до весны, кто-то говорит в течение 2026 года. Мы все-таки на это силы не тратим. У нас есть конкретные задачи, — прокомментировал Лавров.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что слова президента Украины Владимира Зеленского о скором завершении конфликта вселяют надежду на его серьезность. Она отметила, что политик уже признал невозможность вступления Киева в НАТО. Парламентарий подчеркнула, что Россия давно готова к мирным переговорам с Украиной. Вопрос лишь в том, на каких условиях будет завершен конфликт, добавила депутат.

До этого Служба внешней разведки России сообщила, что окружение Зеленского опасается устойчивого урегулирования конфликта, так как это сделает их криминальные схемы заработка на боевых действиях нежизнеспособными. Украинское правительство, по данным СВР, зациклено на собственном обогащении и не замечает приближения момента, когда ему придется отвечать за преступления.

