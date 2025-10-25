Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий предположил, что окончание украинского конфликта наступит 15 января 2026 года, передает «Страна.ua». По его словам, такое предположение якобы основано на высказываниях «влиятельных людей» в Европе.

Это будет прямо в 2026 году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин, — прокомментировал Каминецкий.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что специальная военная операция на Украине продлится до конца 2027 года. Он считает, что к концу 2025 года возможны значительные успехи российской армии, но они не завершат конфликт. Перенджиев полагает, что к 2027 году боевые действия завершатся, а Россия возьмет под контроль территории, включая Николаев и Одессу, что сделает переговоры ненужными.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что раздел территории Украины является лучшим способом разрешения конфликта. Он отметил, что Европа манипулировала Украиной в своих целях, не проявляя заботы о ее населении. По его мнению, единственно разумным решением является раздел Украины: часть ее территории должна перейти к Венгрии и Польше, а остальная — к России.