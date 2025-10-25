Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:56

Главный раввин Днепра назвал дату окончания украинского конфликта

Главный раввин Днепра Каминецкий: украинский кризис закончится 15 января

Шмуель Каминецкий Шмуель Каминецкий Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный раввин Днепра Шмуель Каминецкий предположил, что окончание украинского конфликта наступит 15 января 2026 года, передает «Страна.ua». По его словам, такое предположение якобы основано на высказываниях «влиятельных людей» в Европе.

Это будет прямо в 2026 году. Я говорю это вам не как пророк, не как раввин, — прокомментировал Каминецкий.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что специальная военная операция на Украине продлится до конца 2027 года. Он считает, что к концу 2025 года возможны значительные успехи российской армии, но они не завершат конфликт. Перенджиев полагает, что к 2027 году боевые действия завершатся, а Россия возьмет под контроль территории, включая Николаев и Одессу, что сделает переговоры ненужными.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что раздел территории Украины является лучшим способом разрешения конфликта. Он отметил, что Европа манипулировала Украиной в своих целях, не проявляя заботы о ее населении. По его мнению, единственно разумным решением является раздел Украины: часть ее территории должна перейти к Венгрии и Польше, а остальная — к России.

СВО
украинский конфликт
окончание
раввины
