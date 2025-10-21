Специальная военная операция на Украине может продлиться до конца 2027 года, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, к концу текущего года возможны значительные успехи российской армии в зоне боевых действий, но их будет недостаточно для полного завершения конфликта.

К концу 2025 года возможны решающие прорывы ВС РФ в зоне СВО, но недостаточные для завершения боевых действий. Думаю, они минимум должны продлиться до конца 2027 года. Надеюсь, что к этому времени закончатся боевые действия, а переговоров не будет, так как нам не с кем будет договариваться. Скорее всего, мы просто выполним все задачи СВО, а также возьмем под контроль обширные территории, включая Николаев и Одессу. О том, с кем будут идти переговоры, говорить сложно. Но, возможно, они все-таки состоятся, — высказался Перенджиев.

Ранее сообщалось, что представители команды главы Белого дома Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса. По данным британских журналистов, американская сторона ссылалась на то, что регион закреплен за Россией согласно Конституции.