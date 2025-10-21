Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 октября 2025 в 05:20

«Возьмем обширные территории»: названа вероятная дата завершения СВО

Политолог Перенджиев заявил, что СВО может продлиться до конца 2027 года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Специальная военная операция на Украине может продлиться до конца 2027 года, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, к концу текущего года возможны значительные успехи российской армии в зоне боевых действий, но их будет недостаточно для полного завершения конфликта.

К концу 2025 года возможны решающие прорывы ВС РФ в зоне СВО, но недостаточные для завершения боевых действий. Думаю, они минимум должны продлиться до конца 2027 года. Надеюсь, что к этому времени закончатся боевые действия, а переговоров не будет, так как нам не с кем будет договариваться. Скорее всего, мы просто выполним все задачи СВО, а также возьмем под контроль обширные территории, включая Николаев и Одессу. О том, с кем будут идти переговоры, говорить сложно. Но, возможно, они все-таки состоятся, — высказался Перенджиев.

Ранее сообщалось, что представители команды главы Белого дома Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса. По данным британских журналистов, американская сторона ссылалась на то, что регион закреплен за Россией согласно Конституции.

СВО
Россия
Украина
переговоры
