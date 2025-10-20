Команда Трампа выгоняла Зеленского из Донбасса при помощи Конституции РФ Зеленский: в Вашингтоне требовали выхода Украины из Донбасса

Представители команды президента США Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне с украинским главой Владимиром Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса, сообщает The Daily Telegraph. По данным источника, американская сторона ссылалась на то, что эти территории закреплены за Россией в ее конституции.

[Спецпосланник американского лидера Стивен] Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию [России], — процитировало издание Зеленского.

Украинский лидер, в свою очередь, отказался от предложения «отступления из Донбасса» и добавил, что представители команды Трампа выразили опасения по поводу возможного наступления Украины в случае перемирия.

Ранее Трамп предложил Зеленскому принять условия России по прекращению военного конфликта. Глава Белого дома предупредил о риске уничтожения Украины в случае отказа. Как уточняет газета Financial Times, в то же время украинской стороне удалось добиться некоторого прогресса, склонив американского лидера к поддержке идеи о заморозке текущей линии фронта.