Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:16

Двукратный чемпион России Шаваев сменил спортивное гражданство

Двукратный чемпион России Шаваев выбрал новое спортивное гражданство

Малик Шаваев Малик Шаваев Фото: Егор Алеев/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев принял решение о смене спортивного гражданства — теперь он будет выступать за Киргизию, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. 29-летний спортсмен одержал победу на Играх БРИКС в 2024 году.

Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше, — заявил Мамиашвили.

Ранее президент ФСБР заявил, что борец Шамиль Мамедов, ранее представлявший Россию, категорически настаивал на переходе в сборную Болгарии. По его словам, спортсмена много раз пытались переубедить, но не смогли.

Также Мамиашвили заявил, что украинские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по борьбе в Загребе, находились под тотальным вниманием специальных людей и потому не жали руки россиянам. В ходе итоговой пресс-конференции он отметил, что даже обычное рукопожатие могло привести к серьезным последствиям.

Михаил Мамиашвили
борьба
Киргизия
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.