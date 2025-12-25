Двукратный чемпион России Шаваев сменил спортивное гражданство

Двукратный чемпион России по вольной борьбе Малик Шаваев принял решение о смене спортивного гражданства — теперь он будет выступать за Киргизию, передает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. 29-летний спортсмен одержал победу на Играх БРИКС в 2024 году.

Шаваев сменил спортивное гражданство. Он будет выступать за Киргизию. Мы получим за него компенсацию. Это не лидер сборной, нормальная практика. Большая ли компенсация? Хотелось бы больше, — заявил Мамиашвили.

Ранее президент ФСБР заявил, что борец Шамиль Мамедов, ранее представлявший Россию, категорически настаивал на переходе в сборную Болгарии. По его словам, спортсмена много раз пытались переубедить, но не смогли.

Также Мамиашвили заявил, что украинские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по борьбе в Загребе, находились под тотальным вниманием специальных людей и потому не жали руки россиянам. В ходе итоговой пресс-конференции он отметил, что даже обычное рукопожатие могло привести к серьезным последствиям.