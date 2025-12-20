Новый год-2026
«Насильно не удержишь»: Мамиашвили рассказал об уходе борца из сборной

Мамиашвили: борца Мамедова пытались убедить остаться в сборной России

Борец Шамиль Мамедов (в зеленом) во время поединка Борец Шамиль Мамедов (в зеленом) во время поединка Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Борец Шамиль Мамедов, ранее представлявший Россию, категорически настаивал на переходе в сборную Болгарии, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По его словам, которые передает РИА Новости, его много раз пытались переубедить, но не смогли.

Мы несколько раз встречались с Шамилем Мамедовым и пытались убедить его остаться в нашей команде. В том числе и на чемпионате мира. Но он свой выбор сделал, насильно человека не удержишь, — заявил он.

Ранее Мамиашвили заявил, что украинские спортсмены, выступавшие на чемпионате мира по борьбе в Загребе, находились под тотальным вниманием специальных людей и потому не жали руки россиянам. В ходе итоговой пресс-конференции он отметил, что даже обычное рукопожатие могло привести к серьезным последствиям.

Также Мамиашвили в ходе пресс-конференции заявил, что отказ МОК отстранить Израиль от участия в Олимпийских играх стал проявлением двойных стандартов. Он подчеркнул, что спортсменам важно сохранять верность своей стране и быть готовыми противостоять обстоятельствам.

