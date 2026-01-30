Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 20:33

Назван новый глава попечительского совета Федерации спортивной борьбы

Кремлев стал новым главой попечительского совета Федерации спортивной борьбы

Умар Кремлев Умар Кремлев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Умар Кремлев стал главой попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, сообщили в пресс-службе ФСБР. Соответствующее решение приняли на заседании исполкома спортивной организации в Красноярске.

Исполком ФСБР единогласно утвердил кандидатуру Умара Кремлева на должность председателя попечительского совета ФСБР,говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором назначения стал президент организации Михаил Мамиашвили. Кремлев с 2020 года возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA) и успел реализовать ряд масштабных преобразований.

Ранее Мамиашвили сообщил, что Объединенный мир борьбы (UWW) вынес решение по российским спортсменам до 24 лет — они смогут выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ. По его словам, также решалась судьба спортсменов от 25 лет.

Также глава Федерации заявил, что опечален решением российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева подписать контракт с американской борцовской лигой RAF. По его словам, объяснить эту ситуацию может только спортсмен.

