23 января 2026 в 12:56

Молодые борцы смогут выступить на соревнованиях под российским флагом

Мамиашвили: UWW допустил спортсменов до 24 лет до выступления под флагом России

Михаил Мамиашвили Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Объединенный мир борьбы (UWW) вынес решение по российским спортсменам до 24 лет — они смогут выступить на международных соревнованиях с флагом и гимном РФ, сообщил ТАСС вице-президент UWW, член бюро организации, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Также решается судьба российских спортсменов от 25 лет.

Бюро Объединенного мира борьбы принял решение допустить российскую молодежь до 24 лет и младшие возрасты до участия в международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Вопрос по взрослым пока остается открытым, — уточнил Мамиашвили.

Ранее глава Федерации заявил, что опечален решением российского борца вольного стиля Абдулрашида Садулаева подписать контракт с американской борцовской лигой RAF. По его словам, объяснить эту ситуацию может только спортсмен. Мамиашвили добавил, что разговаривал с Садулаевым только о подготовке к чемпионату мира и будущем на международных стартах.

До этого Мамиашвили рассказал, что борец Шамиль Мамедов категорически настаивал на переходе в сборную Болгарии. По его словам, спортсмена много раз пытались переубедить, но не смогли.

Михаил Мамиашвили
борцы
Россия
спортсмены
