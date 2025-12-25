Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:35

В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца

СК РФ накажет органы опеки за смерть ребенка от голода в Норильске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Норильске следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики, после того, как пятимесячный младенец умер от голода, сообщает СК по Красноярскому краю. Еще в октябре 2025 года в органы опеки поступил сигнал из школы о том, что мать четверых детей не справляется со своими обязанностями. Виновным в халатности должностным лицам грозит реальное наказание по второй части статьи 293 УК РФ.

Проверяющие не поставили семью на учет и не изъяли детей, оставив их в потенциально опасной ситуации. Из-за бездействия чиновников мать продолжала регулярно оставлять дочерей и сына без еды на длительное время. Вся забота о малышах легла на плечи старшей 15-летней дочери.

Итогом халатности опеки и матери стала гибель младшего ребенка в семье: пятимесячный мальчик скончался 17 декабря от крайнего истощения. Мать оставила его в квартире на трое суток, а сама ушла в гости. Сейчас женщина находится под следствием по обвинению в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью.

Двое выживших младших детей госпитализированы, а старшая девочка находится в социальном центре; их жизням больше ничего не угрожает. Теперь Следственный комитет намерен установить конкретных сотрудников, чье равнодушие позволило ситуации дойти до смертельного исхода.

Норильск
дети
СК РФ
родители
опека
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.