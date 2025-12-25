В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца СК РФ накажет органы опеки за смерть ребенка от голода в Норильске

В Норильске следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики, после того, как пятимесячный младенец умер от голода, сообщает СК по Красноярскому краю. Еще в октябре 2025 года в органы опеки поступил сигнал из школы о том, что мать четверых детей не справляется со своими обязанностями. Виновным в халатности должностным лицам грозит реальное наказание по второй части статьи 293 УК РФ.

Проверяющие не поставили семью на учет и не изъяли детей, оставив их в потенциально опасной ситуации. Из-за бездействия чиновников мать продолжала регулярно оставлять дочерей и сына без еды на длительное время. Вся забота о малышах легла на плечи старшей 15-летней дочери.

Итогом халатности опеки и матери стала гибель младшего ребенка в семье: пятимесячный мальчик скончался 17 декабря от крайнего истощения. Мать оставила его в квартире на трое суток, а сама ушла в гости. Сейчас женщина находится под следствием по обвинению в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью.

Двое выживших младших детей госпитализированы, а старшая девочка находится в социальном центре; их жизням больше ничего не угрожает. Теперь Следственный комитет намерен установить конкретных сотрудников, чье равнодушие позволило ситуации дойти до смертельного исхода.