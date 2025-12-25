Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 19:25

Казахстан опубликовал промежуточный отчет расследования авиакатастрофы AZAL

Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines 25 декабря 2024 года Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет о расследовании крушения самолета AZAL под Актау в 2024 году. В ведомстве отметили, что окончательный отчет будет подготовлен позднее.

Комиссией по расследованию авиационного происшествия <...> подготовлено промежуточное сообщение к годовщине авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что расследование крушения самолета AZAL скоро будет завершено. По его словам, результаты могут быть представлены до конца этого или в начале следующего года.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получил от Москвы ответы по поводу самолета авиакомпании AZAL. Он уточнил, что на первых порах возникли определенные недопонимания, но опасения были сняты на последующей встрече лидеров двух стран в столице Таджикистана.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) рухнул 25 декабря 2024 года, он выполнял рейс из Баку в Грозный. По информации авиаперевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В МЧС Казахстана сообщили, что в результате катастрофы выжили 29 человек, среди них — девять россиян. Всего на борту числилось 16 граждан РФ.

Казахстан
отчеты
катастрофы
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия предложила Западу юридически оформить отсутствие агрессии
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Казахстан опубликовал промежуточный отчет расследования авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.