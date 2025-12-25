Казахстан опубликовал промежуточный отчет расследования авиакатастрофы AZAL

Министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет о расследовании крушения самолета AZAL под Актау в 2024 году. В ведомстве отметили, что окончательный отчет будет подготовлен позднее.

Комиссией по расследованию авиационного происшествия <...> подготовлено промежуточное сообщение к годовщине авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines, произошедшего 25 декабря 2024 года вблизи города Актау, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что расследование крушения самолета AZAL скоро будет завершено. По его словам, результаты могут быть представлены до конца этого или в начале следующего года.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получил от Москвы ответы по поводу самолета авиакомпании AZAL. Он уточнил, что на первых порах возникли определенные недопонимания, но опасения были сняты на последующей встрече лидеров двух стран в столице Таджикистана.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) рухнул 25 декабря 2024 года, он выполнял рейс из Баку в Грозный. По информации авиаперевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В МЧС Казахстана сообщили, что в результате катастрофы выжили 29 человек, среди них — девять россиян. Всего на борту числилось 16 граждан РФ.