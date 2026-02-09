Эпштейн жив? В файлах обнаружилась одна удивительная деталь: подробности

В материалах Минюста США по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружилась удивительная деталь. Какие подробности известны, о чем идет речь, может ли быть так, что на самом деле Эпштейн жив?

Какая удивительная деталь обнаружилась в файлах Эпштейна

В последних файлах Эпштейна, раскрытых американским Минюстом, содержится черновик федерального заявления о смерти финансиста, осужденного за сексуальные преступления. Удивительная делать заключается в том, что он датирован 9 августа 2019 года — за день до того, как Эпштейна обнаружили мертвым.

«Ранее сегодня утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн, которому наше ведомство предъявило обвинения в участии в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым», — говорится в обнародованном черновике прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Бермана.

Несмотря на то что тюремные записи и официальные документы свидетельствуют, что только 10 августа 2019 года сотрудник исправительного учреждения, доставивший завтрак, обнаружил Эпштейна мертвым в его камере, черновик заявления датирован более ранним числом.

Черновик числится среди по меньшей мере 23 документов, помеченных как заявления прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Анализ материалов демонстрирует наличие нескольких версий похожих заявлений, которые были отредактированы. В некоторых видны номера телефонов или имена, в других вся личная информация тщательно скрыта.

Эпштейн на самом деле жив?

Другая деталь в файлах Эпштейна, пишут СМИ, может указывать на то, что финансист мог сбежать из тюрьмы. Речь идет о загадочной публикации на форуме 4chan, появившейся незадолго до сообщений о смерти Эпштейна.

«Анонимный пользователь 4chan заявил, что Эпштейна вывезли из тюрьмы за несколько часов до его предполагаемой смерти. Повестки в суд показывают, что этим человеком был Роберто Грихальва, который в то время был лейтенантом в этой тюрьме. Похоже, Эпштейн действительно сбежал из тюрьмы и его доставили самолетом в Израиль», — говорится в публикациях.

Что известно о последних днях жизни Эпштейна

Согласно отчету Федерального бюро тюрем о событиях 8–10 августа, который представили в 2023 году, 8 августа Служба маршалов США уведомила сотрудников тюрьмы о переводе сокамерника Эпштейна в другое учреждение 9 августа. В тот же день финансист встретился с адвокатами в тюрьме и подписал новое завещание. Сотрудники тюрьмы узнали о завещании уже после его смерти.

9 августа сокамерника Эпштейна перевели, а нового не назначили. В этот же день финансисту позволили позвонить в нарушение правил, прежде чем вернуть в камеру после встречи с адвокатами. Эпштейн сказал, что хочет поговорить с матерью, но на самом деле, утверждается в отчете, он позвонил человеку, с которым у него были личные отношения.

Около 20:00 9 августа заключенных заперли в камерах на ночь. Эпштейн, оставшийся без сокамерника, не был исключением. В отчете не указано, когда последний раз осматривали камеру финансиста. Офис генерального инспектора, кроме того, обнаружил, что тюремщики не проводили 30-минутные обходы после 22:40 9 августа, а обязательный пересчет заключенных — после 16:00 9 августа. Протоколы пересчета и обходные листы фальсифицировали.

В районе 06:30 10 августа двое дежурных сотрудников начали разносить завтраки заключенным. Когда один из них попытался передать еду Эпштейну через специальное отверстие, заключенный не отреагировал. Сотрудник открыл дверь и обнаружил, что финансист мертв.

11 августа 2019 года Управление главного судебно-медицинского эксперта провело вскрытие и установило, что причиной смерти стало самоубийство.

Обнародованные файлы Эпштейна свидетельствуют, что следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, заметили некую оранжевую фигуру, которая поднималась по лестнице к запертому ярусу, где находилась камера Эпштейна. Это произошло около 22:39 9 августа.

В ФБР нечеткое изображение описали как «возможно, заключенного». Генеральный инспектор в отчете обозначил фигуру как «неопознанного сотрудника, несущего оранжевое белье или постельные принадлежности».

«Примерно в 22:39 неизвестный сотрудник, по-видимому, поднялся по лестнице на уровне L, а затем снова появился в поле зрения камеры в 22:41», — говорится в заключительном отчете инспектора.

