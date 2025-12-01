Помощник Алиева подтвердил получение ответа от РФ по делу о крушении AZAL

Баку получил ответы от России по поводу самолета авиакомпании AZAL, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью EU Today. Он сообщил журналистам, что на первых порах возникли определенные недопонимания, но опасения были сняты на последующей встрече лидеров двух стран в столице Таджикистана.

В настоящее время мы перевернули страницу недопонимания и продолжим нормальные добрососедские отношения между двумя странами, — заявил Гаджиев.

Ранее руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что отношения России и Азербайджана строятся на принципах добрососедства и равноправного диалога. По его словам, напряжение между странами было вызвано инцидентом с самолетом AZAL, однако сейчас диалог двух государств налаживается.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что контакты Москвы и Баку полностью не прерывались, они продолжались, в том числе по линии администрации, помощников. По его словам, объемы торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост вопреки не самому лучшему периоду в истории двусторонних отношений.