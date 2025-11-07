Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России Гаджизаде: отношения Москвы и Баку строятся на принципах добрососедства

Отношения России и Азербайджана строятся на принципах добрососедства и равноправного диалога, заявил в беседе с изданием Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, напряжение между странами было вызвано инцидентом с самолетом AZAL, однако сейчас диалог двух государств налаживается.

Азербайджано-российские отношения строятся на принципах добрососедства, равноправного диалога, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, — подчеркнул Гаджизаде.

Он добавил, что длившееся почти год напряжение в отношениях было вызвано инцидентом с самолетом AZAL.

Мы неоднократно подчеркивали, что ждем полного и прозрачного расследования трагедии, установления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях, — сказал Гаджизаде.

Он также прокомментировал ситуацию с арестованными в России представителями азербайджанской диаспоры.

Для защиты прав членов азербайджанской диаспоры в России МИД, посольство и генеральные консульства нашей страны постоянно предпринимают системные и последовательные меры. Всем арестованным гражданам оказывается правовая помощь и консульская поддержка в рамках законодательства, — сказал Гаджизаде.

Руководитель пресс-службы МИД подчеркнул, что встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева 10 октября в Душанбе на саммите лидеров стран СНГ стала значимым шагом на пути нормализации отношений.

Ранее в МИД РФ заявили, что Азербайджан и Армения продолжают работу над достижением стабильных двусторонних отношений, но для этого потребуется решение ряда важных вопросов. Как отметили в ведомстве, российская сторона готова оказывать комплексное содействие в этом процессе.