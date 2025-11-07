Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 18:42

Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России

Гаджизаде: отношения Москвы и Баку строятся на принципах добрососедства

Айхан Гаджизаде Айхан Гаджизаде Фото: mfa.gov.az

Отношения России и Азербайджана строятся на принципах добрососедства и равноправного диалога, заявил в беседе с изданием Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, напряжение между странами было вызвано инцидентом с самолетом AZAL, однако сейчас диалог двух государств налаживается.

Азербайджано-российские отношения строятся на принципах добрососедства, равноправного диалога, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, — подчеркнул Гаджизаде.

Он добавил, что длившееся почти год напряжение в отношениях было вызвано инцидентом с самолетом AZAL.

Мы неоднократно подчеркивали, что ждем полного и прозрачного расследования трагедии, установления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях, — сказал Гаджизаде.

Он также прокомментировал ситуацию с арестованными в России представителями азербайджанской диаспоры.

Для защиты прав членов азербайджанской диаспоры в России МИД, посольство и генеральные консульства нашей страны постоянно предпринимают системные и последовательные меры. Всем арестованным гражданам оказывается правовая помощь и консульская поддержка в рамках законодательства, — сказал Гаджизаде.

Руководитель пресс-службы МИД подчеркнул, что встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева 10 октября в Душанбе на саммите лидеров стран СНГ стала значимым шагом на пути нормализации отношений.

Ранее в МИД РФ заявили, что Азербайджан и Армения продолжают работу над достижением стабильных двусторонних отношений, но для этого потребуется решение ряда важных вопросов. Как отметили в ведомстве, российская сторона готова оказывать комплексное содействие в этом процессе.

Азербайджан
Россия
Владимир Путин
Ильхам Алиев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Эйфории» отказалась извиняться за скандальную рекламу джинсов
Украина не попадет в Евросоюз из-за политики Зеленского
Грузовой состав переехал пенсионерок
Битва за Москву: на Красной площади открылся музей «Город живых историй»
Школьник лишился почти всей пищеварительной системы из-за врачей
На Западе раскрыли, куда сбежит Зеленский после провала на фронте
В Госдуме дали необычный совет родителям 30-летних дочерей
Названа причина ужесточения визового режима в Евросоюзе
Михалков назвал причину упадка европейского кинематографа
Российская авиакомпания отказалась летать в Тель-Авив
Украинец прошел медкомиссию и пытался убить себя в военкомате
Названа причина похищения и убийства в ОАЭ «друга Дурова»
Гаджизаде: место для подписания мира между Баку и Ереваном обсудят позже
Прокурор и дядя сожгли таксиста: как в Подмосковье раскрыли убийство
В WhatsApp появятся новые функции
Гузеева сообщила приятную новость о пополнении в семье
Гаджизаде высказался об отношениях Азербайджана и России
В Липецке на месте прорыва трубы поселились необычные «гости»
Михалков обещал победителю аналога «Оскара» якутские бриллианты на $1 млн
Названы версии авиакатастрофы в Дагестане, которые рассматривает следствие
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.