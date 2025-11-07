Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025

Россия выразила готовность помочь в нормализации отношений Баку и Еревана

МИД России: Баку и Еревану нужно еще немало сделать для нормализации отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан и Армения продолжают работу над достижением стабильных двусторонних отношений, но для этого потребуется решение ряда важных вопросов, заявили в МИД России. Как отметили в ведомстве, российская сторона готова оказывать комплексное содействие в этом процессе.

Баку и Еревану еще предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера <…> Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, — сказано в заявлении.

В документе, приуроченном к пятой годовщине прекращения огня в Карабахе, подчеркивается необходимость подписания мирного договора между странами. Также отмечается важность восстановления транспортных связей и проведения делимитации границ на справедливых условиях.

Особое внимание уделяется развитию гуманитарных контактов и налаживанию взаимодействия между гражданскими обществами двух стран. РФ готова оказать содействие в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3», куда входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран и Турция, отметили в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку пока не согласовали конкретные дату и место для подписания мирного договора. Он отметил, что прямо сейчас готов начать консультации по данному вопросу.

