19 декабря 2025 в 20:18

Преступник угнал машину с пятилетней девочкой в салоне

В Малайзии угнали машину с пятилетним ребенком внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Малайзии неизвестный угнал автомобиль с пятилетней девочкой в салоне, пока ее родители покупали завтрак в кафе, сообщает Mothership. Ребенка, оставшегося в машине одного, нашли невредимым спустя три часа. Личность преступника и мотивы его действий пока не установлены.

Инцидент произошел утром 18 декабря в городе Петалинг-Джая. Супруги, припарковавшись у заведения, оставили дочь в автомобиле и ненадолго вышли, чтобы купить еду. Вернувшись, они обнаружили исчезновение своего транспортного средства и незамедлительно вызвали полицию.

В результате поисков автомобиль был найден брошенным возле жилого комплекса. Девочка, находившаяся на заднем сиденье, не пострадала. В связи с произошедшим начальник городской полиции обратился к родителям с призывом никогда не оставлять детей в транспортных средствах без присмотра.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи дорогостоящего кроссовера BMW X7, угонщика спугнула сама владелица машины. Инцидент произошел на Лиственной улице еще 5 декабря: 48-летняя местная жительница, гуляя вечером с собакой, заметила в салоне своего припаркованного автомобиля посторонних людей.

