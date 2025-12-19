Петербурженка спугнула угонщиков ее машины Петербурженка во время прогулки с собакой помешала рецидивисту угнать ее машину

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи дорогостоящего кроссовера BMW X7, угонщика спугнула сама владелица машины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу. Инцидент произошел на Лиственной улице еще 5 декабря: 48-летняя местная жительница, гуляя вечером с собакой, заметила в салоне своего припаркованного автомобиля посторонних людей. Увидев владелицу, злоумышленники не стали вступать в конфликт и поспешно скрылись с места происшествия.

Спустя две недели оперативникам уголовного розыска удалось выйти на след предполагаемого угонщика. 18 декабря в садоводстве «Родничковое» Всеволожского района был задержан 48-летний безработный мужчина. Оказалось, что задержанный имеет богатую криминальную биографию и ранее был неоднократно судим. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

На данный момент подозреваемый помещен в изолятор, а полиция продолжает поиски его соучастника, которому удалось скрыться вместе с ним в ночь совершения преступления.

Ранее в Рязанской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез в чужой автомобиль, не смог его угнать и уснул. На следующий день мужчину в авто обнаружили и задержали полицейские. Суд признал неудавшегося угонщика виновным.