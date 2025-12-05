Угонщик потерпел фиаско и уснул в автомобиле Житель Рязанской области уснул в авто после неудачной попытки угона

В Рязанской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез в чужой автомобиль, не смог его угнать и уснул, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. По информации ведомства, инцидент произошел в июле 2025 года.

Злоумышленник, в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло автомобиля «Лада», проник внутрь и попытался завести его, соединяя провода. Попытка оказалась неудачной, и мужчина заночевал в салоне, — пояснили в прокуратуре.

Отмечается, что на следующий день мужчину в авто обнаружили и задержали полицейские. Суд признал мужчину виновным в покушении на угон и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, добавили в ведомстве.

