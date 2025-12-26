Россиянин купил 30 тыс. пачек. нелегального табака для «бизнеса» и попался

Житель Рязанской области обвиняется в торговле нелегальным табаком, сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, он закупил в Москве оптовую партию сигарет на 4,6 млн рублей, речь идет о 34 тыс. пачек. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вскоре над фигурантом пройдет суд.
Жителя Рязанской области осудят за оборот 34 тыс. пачек нелегального табака стоимостью 4,6 млн рублей. <…> В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Пронский районный суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.
Уточняется, что табак обвиняемый хранил в двух гаражных боксах, один из которых был арендован. Он собирался сбыть продукцию знакомым продавцам и владельцам торговых точек. При этом сам фигурант уже признал вину.
Ранее в Москве сотрудники полиции пресекли деятельность нелегальной типографии, доход от которой превысил 2,6 млрд рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли более 50 тыс. поддельных документов.