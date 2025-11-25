Девушка угнала машину возлюбленного в отместку за неудачное свидание На Урале юноша не перезвонил девушке после свидания и она угнала его машину

Жительница Каменска-Уральского Татьяна решила «проучить» молодого человека, который сводил ее на первое свидание и пропал, сообщили в пресс-служба судов региона. Пара познакомилась в интернете, молодой человек прокатил девушку на своем автомобиле «ВАЗ-2108», а потом даже не перезвонил. Желая заставить его поволноваться, девушка решила угнать его машину.

Угонщица привлекла к делу двух знакомых, убедив их, что машина принадлежит ей, а ключи якобы забрала ее мать. Троица вскрыла автомобиль, замкнула провода и отправилась кататься. Однако спустя два дня сообщники увидели в местных пабликах свои фотографии с просьбой к свидетелям угона откликнуться. Они сами связались с владельцем авто, рассказали правду и попросили забрать машину.

В отношении отвергнутой злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Сообщники остались в статусе свидетелей. Еще до суда обвиняемая выплатила потерпевшему 80 тысяч рублей, после суд назначил ей штраф в 5 тыс. рублей.

Ранее жительница Санкт-Петербурга узнала об измене супруга и решила отомстить ему, засунув в себя огурец. Однако овощ застрял во влагалище, и женщина не могла извлечь его на протяжении трех дней. Из-за этого у нее развился сепсис, доставать огурец пришлось врачам.