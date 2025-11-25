День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:15

Девушка угнала машину возлюбленного в отместку за неудачное свидание

На Урале юноша не перезвонил девушке после свидания и она угнала его машину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Каменска-Уральского Татьяна решила «проучить» молодого человека, который сводил ее на первое свидание и пропал, сообщили в пресс-служба судов региона. Пара познакомилась в интернете, молодой человек прокатил девушку на своем автомобиле «ВАЗ-2108», а потом даже не перезвонил. Желая заставить его поволноваться, девушка решила угнать его машину.

Угонщица привлекла к делу двух знакомых, убедив их, что машина принадлежит ей, а ключи якобы забрала ее мать. Троица вскрыла автомобиль, замкнула провода и отправилась кататься. Однако спустя два дня сообщники увидели в местных пабликах свои фотографии с просьбой к свидетелям угона откликнуться. Они сами связались с владельцем авто, рассказали правду и попросили забрать машину.

В отношении отвергнутой злоумышленницы было возбуждено уголовное дело. Сообщники остались в статусе свидетелей. Еще до суда обвиняемая выплатила потерпевшему 80 тысяч рублей, после суд назначил ей штраф в 5 тыс. рублей.

Ранее жительница Санкт-Петербурга узнала об измене супруга и решила отомстить ему, засунув в себя огурец. Однако овощ застрял во влагалище, и женщина не могла извлечь его на протяжении трех дней. Из-за этого у нее развился сепсис, доставать огурец пришлось врачам.

угоны
автомобили
девушки
месть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе раскрыли, с кем ряд государств хочет обострить отношения России
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Брускетта с авокадо и креветками: простая и очень эффектная закуска
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.