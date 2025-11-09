Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 18:27

Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище

В Петербурге женщина заработала сепсис из-за застрявшего во влагалище огурца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница Санкт-Петербурга три дня ходила с огурцом во влагалище, чтобы отомстить мужу за измену, но в итоге получила сепсис, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 54-летняя женщина узнала от знакомых о неверности супруга, который на месяц уехал к себе на родину.

Желая отомстить, но не решившись на реальную измену, петербурженка использовала для сексуального эксперимента огурец. Однако инородное тело застряло и оставалось во влагалище три дня, поскольку женщина считала, что сможет вытащить овощ самостоятельно. И только при развитии симптомов острого воспаления она обратилась за помощью к медикам.

Ранее студент из Москвы был экстренно госпитализирован с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Молодой человек поместил овощ в свой задний проход на спор с одногруппником, надеясь выиграть стипендию. В итоге огурец застрял в кишечнике, потребовалась экстренная операция.

До этого стало известно, что фотомодель Кортни Кардашьян представила новый продукт бренда Lemme — пробиотические леденцы для поддержания здоровья влагалища. Продукт позиционируется как средство для поддержания микрофлоры и профилактики нарушений в интимной зоне.

Cанкт-Петербург
измены
происшествия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при России в Казани
Германия предложила Бразилии предназначенные для Украины танки
Игромания, мечты о режиссуре, дочь: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Столтенберг прямо ответил, ждать ли третьей мировой из-за Украины
Рассекречены места пыток жителей Херсона
Первый за 14 лет паром до Сочи вернулся в Трабзон
Китай отменил запрет на экспорт в США некоторых товаров
На Украине объявили эвакуацию детей из Днепропетровской области
Раскрыты ужасающие последствия супертайфуна на Филиппинах
В Перми врач заявила роженицам, что они «размножаются за деньги»
«Будет еще хуже»: в Киеве бьют тревогу после ответного российского удара
«Плохо вам было без меня?»: Бузова восстановила свой аккаунт в соцсетях
В Афганистане открылась первая радиостанция для женщин
Гороскоп на неделю с 10 ноября: что ждет каждый знак зодиака?
Что такое газлайтинг простыми словами: учимся распознавать манипуляции
Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище
В Туле мужчина убил отца и ранил мать бывшей девушки
Россиян атаковали полчища ядовитых существ после тайфуна во Вьетнаме
Россиянам рассказали, о чем молиться в день преподобного Нестора Летописца
В работе популярного чат-бота произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.