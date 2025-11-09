Мстившая мужу за измену россиянка три дня проходила с огурцом во влагалище

Жительница Санкт-Петербурга три дня ходила с огурцом во влагалище, чтобы отомстить мужу за измену, но в итоге получила сепсис, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 54-летняя женщина узнала от знакомых о неверности супруга, который на месяц уехал к себе на родину.

Желая отомстить, но не решившись на реальную измену, петербурженка использовала для сексуального эксперимента огурец. Однако инородное тело застряло и оставалось во влагалище три дня, поскольку женщина считала, что сможет вытащить овощ самостоятельно. И только при развитии симптомов острого воспаления она обратилась за помощью к медикам.

