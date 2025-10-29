Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов

Звезда реалити‑шоу Кортни Кардашьян представила новый продукт бренда Lemme — пробиотические леденцы для поддержания здоровья влагалища, сообщает New York Post. Продукт позиционируется как средство для поддержания микрофлоры и профилактики нарушений в интимной зоне.

Наше сообщество влюбилось в первые леденцы, поэтому я не могла дождаться момента, чтобы вернуть их в новом формате. Мне нравится, что эти леденцы превращают ежедневный уход за собой в нечто приятное и простое, — поделилась Кардашьян.

Издание отмечает, что это вторая линейка леденцов бренда Lemme. Первая, Lemme Glow, выпускалась ограниченной серией и предназначалась для улучшения состояния волос, ногтей и кожи. Новый продукт прошел клинические испытания, а в его состав вошли пробиотики и растительные экстракты. Запуск запланирован на конец ноября 2025 года.

