Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 21:40

Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов

Кортни Кардашьян создала леденцы для поддержания здоровья влагалища

Кортни Кардашьян Кортни Кардашьян Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда реалити‑шоу Кортни Кардашьян представила новый продукт бренда Lemme — пробиотические леденцы для поддержания здоровья влагалища, сообщает New York Post. Продукт позиционируется как средство для поддержания микрофлоры и профилактики нарушений в интимной зоне.

Наше сообщество влюбилось в первые леденцы, поэтому я не могла дождаться момента, чтобы вернуть их в новом формате. Мне нравится, что эти леденцы превращают ежедневный уход за собой в нечто приятное и простое, — поделилась Кардашьян.

Издание отмечает, что это вторая линейка леденцов бренда Lemme. Первая, Lemme Glow, выпускалась ограниченной серией и предназначалась для улучшения состояния волос, ногтей и кожи. Новый продукт прошел клинические испытания, а в его состав вошли пробиотики и растительные экстракты. Запуск запланирован на конец ноября 2025 года.

Ранее на Украине в продаже появился шоколад с настоящими личинками насекомых под названием «жуколад». Его находили в магазинах Киева и Львова по цене 49 гривен (92 рубля). Мнения потребителей разделились: одни готовы попробовать новинку, другие испытали отвращение к такой начинке.

здоровье
Кардашьян
леденцы
бренды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.