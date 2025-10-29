Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 00:49

«Жуколад» удивил украинцев необычной белковой начинкой

Шоколад с настоящими личинками появился в магазинах Киева и Львова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На территории Украины в продаже появился шоколад с начинкой в виде настоящих личинок насекомых, передает украинское издание «Телеграф». Продукт получил название «жуколад» и поступил в магазины Киева и Львова.

Стоимость новой сладости составляет 49 гривен (92 рубля). Издание отмечает, что мнения потребителей относительно нестандартного десерта резко разделились после его появления в продаже. Часть покупателей выразили желание попробовать новинку, тогда как у других подобная начинка вызвала откровенное отвращение.

Ранее крупная партия шоколадной продукции украинского производства была задержана при попытке ввоза на территорию России. Общий вес изъятой продукции составил 714 кг, что эквивалентно 372 картонным коробкам.

До этого шоколад с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем», который был подарен конгрессвумен Анне Паулине Луне спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Майами, оказался полностью распродан на крупнейших российских маркетплейсах, в этом убедился корреспондент NEWS.ru. Товар отсутствует в продаже на Ozon и Wildberries.

шоколад
насекомые
Украина
личинки
