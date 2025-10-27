Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:57

Россияне оставили маркетплейсы без шоколада с Путиным

Россияне выкупили с маркетплейсов весь шоколад с Путиным

Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами Фото: РИА Новости

Шоколад с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Своих не бросаем», который был подарен конгрессвумен Анне Паулине Луне спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Майами, оказался полностью распродан на крупнейших российских маркетплейсах, в этом убедился корреспондент NEWS.ru. Товар отсутствует в продаже на Ozon и Wildberries.

На Ozon в карточке товара указано, что продукт закончился и доставка невозможна. Аналогичная ситуация и на Wildberries, где шоколад также отображается как отсутствующий. Производителем продукции является компания «Росшоколад».

При этом конфеты с цитатами Путина из серии «Великие слова великого человека» в настоящее время не отображаются в результатах поиска на этих торговых площадках.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос журналистов, не был ли свитер с символикой СССР, который он надел в Анкоридже, свидетельством тайного посыла. Дипломат объяснил, что он, как и каждый человек, имеет право гордиться своей родиной.

Владимир Путин
шоколад
Россия
сладости
